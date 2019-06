Son compte Pornhub enflamme la Toile

Belle Delphine, une célèbre instagrammeuse et cosplayeuse britannique de 19 ans, a promis lundi dernier que si sa nouvelle publication Instagram obtenait plus d'un millions de likes elle ouvrirait un compte sur Pornhub. La publication, qui n'a pas manqué de ravir le site d'hébergement de vidéos pornographique, a atteint le million de likes en quelques heures à peine via les réseaux sociaux et notamment 9gag et 4chan.

Aujourd'hui l'image n'est pas loin de passer la barre des 2 millions comme relève Metro News.

Choses promises, choses dues, la Belle a ouvert son compte 4 jours plus tard en postant dans la foulée 12 vidéos au titre des plus explicites. Mais ses fans ont très vite déchanté, puisque les vidéos n'ont de sexuel que... leur titre. Les amateurs de pornos ont donc été extrêmement déçus de voir la cosplayeuse caresser deux vrais coqs dans «Belle Delphine strokes two BIG cokes». Une frustration qui s'est traduite par un nombre incroyablement élevé de dislikes et de commentaires négatifs sur le site de Pornhub.

En revanche, d'autres internautes ont trouvé la combine hilarante et ne se sont pas gênés de la relayer sur les réseaux sociaux.

Belle Delphine said if she got 1M likes on an insta photo she'd start a pornhub. Nearly 2M thirsty teen boys liked it. She made a pornhub but it's just video of her playing with stuffed cats. And now every teenage memer on insta is having a meltdown— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 20 juin 2019

When Belle Delphine says she will make a porn hub account but then trolls the whole internet pic.twitter.com/Cr2D9bXr2U— ???????????????????? ???????????????????? (@sammyweeda) 22 juin 2019

I'm sad that I won't be able to cover Belle Delphine's massive Pornhub troll tomorrow. The reactions are...something. pic.twitter.com/OYmZeWGCOv— Philip DeFranco (@PhillyD) 20 juin 2019

(L'essentiel/dri)