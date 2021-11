Sosie de Scarlett Johansson, elle vit parfois un enfer

Depuis quelque temps, la blogueuse Kate Shumskaya fait sensation sur le Net. La raison? Sa ressemblance frappante avec Scarlett Johansson fascine les internautes. Suivie par plus d’un million d’abonnés sur Instagram, la Russe de 25 ans, qui travaillait dans une entreprise de construction pour un petit salaire, gagne désormais très bien sa vie en tant que mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux. Cependant, le fait d’être la copie conforme de l’actrice américaine de 37 ans n’a pas que des avantages.

Quand la star avait été accusée d’avoir fait blanchir sa peau dans le film «Ghost in the Shell», pour incarner son personnage d’origine asiatique, en 2017, Kate avait aussi subi la fureur d’internautes. «Des personnes ont commenté une photo où je portais le costume de cette héroïne en disant: «Tuons-la!» Des gens du monde entier se déguisent en ce personnage, mais ils ont décidé de m’attaquer parce que je suis un sosie. C’était très désagréable», a-t-elle confié au Sun.

«J’ai fondu en larmes»

Et Kate a connu une autre déconvenue lors de la première d’un autre film de la comédienne, «Black Widow», à Moscou. Les fans de la jeune femme l’avaient encouragée à s’y rendre dans le costume de la superhéroïne, mais rien ne s’était passé comme prévu. «Je me suis habillée et je suis descendue au centre-ville avec un photographe, mais personne n’est venu me voir. Les gens me regardaient comme si j’étais une cinglée, se souvient-elle. J’étais tellement gênée que j’ai fondu en larmes et j’ai couru dans un café pour me changer».

Même si elle doit sa notoriété à la star d’«Avengers», Kate aimerait se faire un nom à part entière dans le showbiz: «Je veux vivre ma propre vie, pas celle de Scarlett».

