«Jean-​​Luc Reichmann dans le coma?» Il répond

L'animateur de TF1 Jean-Luc Reichmann a répondu non sans humour à la Une très aguicheuse d'un magazine de presse people. L'animateur «placé dans le coma» affiche la revue qui fait également ses choux gras en évoquant «la maladie incurable» de Mimie Mathy et la relation entre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte.

Désireux de tordre le cou à des rumeurs infondées, le célèbre homme de télévision s'est filmé sur les réseaux sociaux en train de feuilleter le magazine avant de gentiment se moquer de la publication: «Le coma oui, mais les fautes d'orthographe non», conclut-il après avoir affiché une faute d'accord sur l'expression «à toute épreuve» dans l'article.

Le texte fait en réalité référence à un grave accident de moto subi par l'animateur en 1984. Alors âgé de 23 ans, le présentateur de 61 ans avait en effet été plongé dans le coma et immobilisé pendant un an en raison de nombreuses fractures.

(th/L'essentiel)