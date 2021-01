Miley Cyrus chante pour son regretté toutou

Miley Cyrus a le cœur brisé depuis la mort de sa chienne, Mary Jane, survenue il y a un an. Emporté par un cancer à l’âge de 10 ans, le pit-bull était très proche de sa maîtresse. Bouleversée par sa disparition, la chanteuse a écrit une chanson en son hommage qu’elle a partagée avec ses fans sur Instagram, ce vendredi.

«J’ai écrit ce titre au piano, à Malibu, en 2020, dans une maison qui n’existe plus, sur mon chien qui n’est plus là non plus. Beaucoup de choses ont changé depuis son départ. Surtout moi. La musique est mon médicament. Cette chanson me rappelle son absence et la peine que je ressens encore après sa mort», a-t-elle écrit dans son message en légende de son morceau, où défilent des photos et vidéos d’elle et son toutou.

Pour la star américaine de 28 ans, qui a plusieurs chiens, Mary Jane était un animal exceptionnel. «Elle était une véritable reine. Elle portrait sa grâce, sa dignité et sa gentillesse comme une couronne. On ne l’oubliera jamais et elle nous manquera pour toujours. Cela a été un honneur d’être sa maman et sa meilleure amie», a conclu Miley.

