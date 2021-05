Adixia rend son ex petit-​​ami fou de rage

Depuis peu, Adixia file le parfait amour avec Illan, qu’elle a rencontré sur le tournage de l’émission «Objectif reste du monde», qui sera diffusée dès le 17 mai 2021 sur W9. Or, depuis que les deux candidats de téléréalité ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, samedi 8 mai 2021, l’ex-copain d’Adixia, Jim Zerga, est entré dans une colère noire.

Après avoir vu leurs photos et vidéos sur Instagram et TikTok, le DJ n’a pas mâché ses mots à l’endroit de son ancienne copine. «La meuf part à Dubaï pour voir son enculé de nouveau mec en ayant toutes ses affaires chez moi, sans avoir encore déménagé. Je fais quoi? Je brûle ou je jette ses affaires? Le plus grand manque de respect sur terre, je suis beaucoup trop gentil et con, mais ça c’était avant», a-t-il écrit sur Instagram.

Face aux propos de Jim, Illan a répondu sans détour: «L’ex d’Adixia l’a clashée sur les réseaux, et au passage j’en ai pris une couche. Moi frérot, je n’ai rien demandé du tout, ce n’est pas la peine de me traiter d’enculé. À ton âge, parler comme avec ta bouche, non non non! Tu ne t’es pas attaqué à la bonne personne, lui a-t-il dit sur Instagram. Si tu veux, on fait la paix, je vais embaucher une entreprise de déménagement qui va enlever ses affaires. Ne t’inquiète pas, je m’en charge personnellement.» Adixia, elle, est restée de marbre…

(L'essentiel/lja)