«Dites à Christian Bale que c'est un con»

L'acteur britannique sait à présent ce que l'ancien vice-président américain, qu'il interprète dans l'excellent film «Vice», pensait de lui par l'intermédiaire de la mère d'un enfant qui va a la même école que son fils. La star de «Dark Knight Rises» a pris du poids pour incarner l'homme politique américain dans le film biographique de 2018, et bien que son interprétation lui a valu une nomination aux Oscars, il semble que Dick Cheney n'a pas été impressionné par le film.

L'acteur a révélé qu'il a découvert le mépris du républicain pour le projet par une connaissance commune. «Bizarrement, c'était par le biais de l'école de mon fils, a-t-il expliqué à Yahoo! Entertainment. Une des mères était à une soirée à laquelle Cheney était, et elle a dit: "Oh, je vais voir Christian demain, vous avez quelque chose à lui dire?" Et il a dit: "Dites-lui que c'est un con"». Au départ, la star américano-britannique pensait que cette remarque était une blague, mais c'était loin d'être le cas. «J'ai dit: "Oh, au moins, il a le sens de l'humour". Et elle a répondu: "Non, il n'avait pas l'air de plaisanter"», a expliqué l'acteur.

«Merci à Satan»

Christian Bale avait précédemment expliqué qu'il n'avait pas rencontré le numéro deux du président George W. Bush avant le tournage. Il ne pouvait donc qu'espérer que celui-ci soit satisfait du film. «Ce que je voulais vraiment être sûr de faire, c'est d'enlever toutes mes idées politiques, avait-il déclaré à Variety l'année dernière. Je cherchais toujours le bien, le positif, l'aspect compréhensible de la raison pour laquelle il avait pris ses décisions».

Cependant, après avoir remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film, comédie musicale ou comédie, il a décidé de partager publiquement ses sentiments sur le protagoniste de son film. Dédiant son prix à Dick Cheney, l'acteur de 45 ans a déclaré lors de son discours de remerciement: «Merci à Satan de m'avoir donné l'inspiration pour jouer ce rôle!».

