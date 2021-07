Hilary Duff poursuit des produits d’hygiène

Fâchée de ne pas recevoir l’argent auquel elle a droit, Hilary Duff a décidé de faire appel à la justice. L’actrice de 33 ans poursuit une entreprise spécialisée dans les produits d’hygiène féminine et pour bébés, révèle The Blast. Dans les documents déposés devant un tribunal, la star explique qu’elle avait conclu un partenariat avec Naturalena pour faire de la publicité pour deux de ses produits, mais qu’elle n’a pas été payée pour ses services.

Selon Hilary, l’entreprise essaie de se soustraire à ses obligations en affirmant que la pandémie de Covid-19 a eu des conséquences négatives sur son chiffre d’affaires. Faux, selon l’actrice qui sera l’héroïne du spin-off de «How I Met Your Mother». «Tout cela n’est rien d’autre qu’une tentative de mauvaise foi d’utiliser la pandémie pour se soustraire à des obligations contractuelles. Ils ont continué à produire et à vendre leurs produits et à utiliser sciemment et intentionnellement le nom de Madame Duff», est-il écrit dans la plainte. Il semblerait même que Naturalena ait connu une hausse de ses ventes ces derniers mois.

Hilary Duff, devenue maman pour la troisième fois le 24 mars dernier, veut que la justice interdise à l’entreprise d’utiliser son image et les publicités qu’elle a déjà faites et demande des dommages et intérêts dont le montant n’a pas été précisé.

(L'essentiel/jfa)