Emrata s’est sentie humiliée par Robin Thicke

Si elle a été propulsée star depuis son apparition dans le clip «Blurred Lines», de Robin Thicke, Pharrell Williams et le rappeur TI, en 2013, Emily Ratajkowski garde un souvenir amer du tournage de la vidéo. Dans son livre, «My Body», qui sortira le 9 novembre 2021, l’Américaine, aujourd’hui âgée de 30 ans, revient sur cette expérience où elle a déambulé topless devant les caméras, avec deux autres mannequins, afin d’accompagner les artistes.

Si elle assume le fait d’avoir été à moitié nue, Emrata, désormais jeune maman, a détesté le comportement déplacé de l’un de ces hommes, quand il s’est approché d’elle. «Soudainement, venue de nulle part, j’ai senti la froideur de mains étrangères agripper mes seins nus, par derrière. Je me suis aussitôt retirée et en me retournant j’ai vu que c’était Robin Thicke», peut-on lire dans le bouquin, dont des extraits ont été dévoilés par «The Sunday Times ». Visiblement, l’Américain était ivre sur le plateau. «Il a eu un sourire en coin et a trébuché en arrière, les yeux cachés par ses lunettes de soleil. J’ai senti la colère monter en moi», raconte-t-elle.

Choquée elle aussi, la réalisatrice, Diane Martel, lui a aussitôt demandé si elle allait bien. «J’ai juste levé le menton et haussé les épaules en évitant tout contact visuel, sentant la chaleur de l’humiliation se répandre dans mon corps. Je n’ai pas réagi, pas vraiment, pas comme j’aurais dû», a regretté le top model.

Selon Diane Martel, qui a confirmé les faits dans le journal, Robin s’est senti «penaud» après coup et a présenté ses excuses à Emily. «Je ne pense pas qu’il aurait fait ça s’il avait été sobre», a -t-elle ajouté. Ce n’est pas la première fois que l’Américain de 45 ans manque de respect aux femmes. En 2013, une photo de lui en train de mettre la main au fesses d’une fan avait fait le buzz.

(L'essentiel/lja)