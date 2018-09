Justin Bieber et Hailey Baldwin mariés en secret?

Justin Bieber and Hailey Baldwin Go to Marriage License Courthouse https://t.co/gx8MbvDrAc— TMZ (@TMZ) 13 septembre 2018

Et si Justin Bieber et Hailey Baldwin s'étaient dit «oui» sans inviter personne? D'après TMZ, ce serait fort probable. Les tourtereaux ont en tout cas été vus et photographiés en train de se rendre dans un palais de justice de New York, dans lequel sont délivrées les autorisations nécessaires pour se marier.

Selon plusieurs témoins, Justin Bieber semblait très émotif et il aurait même pleuré en déclarant à sa fiancée qu'il avait hâte de l'épouser. Une autre personne a assuré au site américain que l'artiste avait remercié une personne de la Cour d'avoir su garder tout cela secret.

Si le Canadien et l'Américaine se sont mariés, il s'agirait d'une sacrée surprise. Peu de temps après l'annonce de leurs fiançailles, plusieurs de leurs proches avaient expliqué qu'ils n'avaient aucune intention de se passer la bague au doigt avant 2019 et que le fait d'être fiancés leur suffisait amplement.

(L'essentiel/jfa)