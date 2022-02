Mel B frappée par son ex, sa fille raconte

Après son divorce, Mel B, chanteuse des Spice Girls, avait révélé avoir subi des violences conjugales à répétition durant ses dix ans de mariage avec Stephen Bellafonte, de 2007 à 2017. Le producteur américain de cinéma avait nié ces accusations. La fille de Mel B affirme en avoir été témoin. Phoenix, âgée aujourd’hui de 22 ans, a raconté un épisode qui l’a traumatisée.

«J’avais 14 ou 15 ans. J’étais dans ma chambre, tard dans la nuit, et j’ai entendu ma mère et Stephen se battre, a-t-elle confié au Sun. Maman est descendue dans la cuisine, poursuivie par Stephen. Je me suis faufilée hors de ma chambre pour vérifier, entre les marches des escaliers, si elle allait bien». Quand l’ado est retournée dans sa chambre, elle a entendu peu après de nouveaux cris.

«Je me suis couchée dans mon lit, terrifiée»

«J’ai vu Stephen sans pantalon et ma mère qu’il avait poussée sur le canapé. J’étais tétanisée. Je ne pouvais rien faire. J’avais trop peur et j’étais trop jeune pour secourir ma mère. Je me suis couchée dans mon lit, terrifiée». Aujourd’hui, la jeune femme qui a vu sa mère «souffrir» aide celles qui ont été agressées par leur conjoint.

Elle se rend dans des écoles pour parler du consentement dans les relations. «Il faut éduquer les jeunes hommes pour que les choses changent. Ils doivent savoir que le fait d’être en couple ne permet pas de forcer leur compagne à faire quoi que ce soit», dit-elle.

(nc/L'essentiel)