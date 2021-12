Kylie Jenner et Travis Scott «sont à 100% ensemble»

La romance entre Kylie Jenner et Travis Scott, qui a connu des hauts et des bas, attise la curiosité de leur fans et des médias. Parmi ces derniers, le nouveau numéro de «W Magazine» a publié un article affirmant que l’influenceuse de 24 ans et le rappeur de 30 ans n’étaient plus ensemble depuis un bon moment. «Travis et Kylie semblent très bien s’entendre sexuellement parlant, mais bien qu’ils soient sur le point d’avoir un deuxième enfant, ils ne sont plus en couple depuis deux ans. Ils représentent la famille moderne!», peut-on lire dans la revue. La journaliste qui a écrit ces lignes a ajouté que la milliardaire suivait donc l’exemple de ses demi-sœurs, Kourtney et Khloé Kardashian, qui ont eu des enfants avec des hommes, «sans forcément les épouser».

Or, cette information est complètement fausse, d’après plusieurs sources proches des deux Américains. «Kylie et Travis sont à 100% ensemble actuellement», ont-elles assuré au site TMZ, précisant même que les parents de la petite Stormi, 3 ans, étaient vraiment amoureux et fidèles. De son côté, Khloé Kardashian a confirmé leurs affirmations sur Instagram: «Wow, je ne sais pas pourquoi ce magazine a écrit ça parce qu’il sont vraiment un couple».

Si les deux stars n’ont pas réagi, Kylie, qui va de nouveau pouponner, a tout de même évoqué son envie de mariage. «Je n’ai que 24 ans. Avec Travis, nous sommes heureux comme ça. Mais qui sait? J’attends un enfant maintenant et je ne veux pas porter une robe de mariée en étant enceinte». Notons que la jeune femme avait rencontré l’interprète de «Quintana» en 2017. Ils avaient rompu une première fois en octobre 2019, avant de se réconcilier en mars 2020.

(L'essentiel/lja)