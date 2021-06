«Si je raconte tout, je prends une balle perdue»

Ophélie Winter est de retour... avec «un toit sur la tête». Une précision que la star des années 90 a tenu à formuler suite aux révélations de la presse sur sa récente période difficile. «Riche, je l'ai été, mais je ne le suis plus, enfin si, de l'intérieur», reconnaît-elle.

En pleine opération promotion pour la parution de son ouvrage «Résilience», l'ex-sex symbol qui a notamment été en couple avec Prince raconte les coulisses d'une existence à 200 à l'heure, au cœur du show-business. Elle aurait pu se brûler les ailes, mais elle assure qu'elle s'en est plutôt bien sortie considérant le contexte: «La drogue? Oui j'y ai goûté comme tout le monde. C'est un passage obligé», reconnaît la femme de 47 ans.

Mais le pire est arrivé par la suite, lorsque son statut de star a attisé convoitises et liaisons dangereuses. Harcelée par les paparazzis, malade, Ophélie Winter confie également avoir subi de graves violences physiques, notamment lors d'un cambriolage.

«Je me suis fait fracasser toutes les côtes»

«On m'a tabassée quasiment... pas à mort, mais c'était le but. Pas de me tuer mais de me sonner en tout cas. Donc je ne suis plus tout à fait symétrique», a-t-elle confié dans une interview. «Je me suis fait fracasser toutes les côtes, j'ai passé un an à l'hôpital. Je pense que si on avait fait ce qu'on m'a fait à quelqu'un d'autre, n'importe quelle personne se serait suicidée 20 fois», précise-t-elle dans une autre entrevue.

"Je prenais les rues à sens unique à fond parce que j'avais des mecs derrière moi, je ne savais plus si c'était des voyous, des paparazzis, qui ont des dégaines improbables. J'ai fait un burn-out, je n'en pouvais plus." Ophélie Winter dans Quotidien. https://t.co/1heULZj8ix — GQ France (@GQ_France) June 1, 2021

Elle explique avoir volontairement caché certains détails dans son ouvrage afin de ne pas risquer des représailles: «C'est trop dangereux. Moi je sais qui l'a fait, mais je ne dirai rien par sécurité pour ma vie. On m'a beaucoup tapé, en un an j'ai reçu beaucoup de coups, mais je ne peux même pas raconter, parce que je n'ai pas envie de me prendre une balle perdue».

Très marquée, elle avait passé plusieurs mois dans un chalet isolé en Autriche avant de revenir sur le devant de la scène médiatique récemment. De quoi entretenir les théories les plus folles...

