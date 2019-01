Pas «intéressée» par la célébrité de son mari

L'histoire est plutôt rigolote. Priyanka Chopra n'était de loin pas une fan de Jonas Brothers, duo formé par Joe et Nick Jonas. Ce n'est donc pas la célébrité de Nick, qu'elle a épousé fin 2018, qui l'a fait succomber. «Franchement, j'ignorais pratiquement tout de ce groupe même s'il était célèbre partout autour du globe. Je ne m'y intéressais pas. Je n'avais même pas écouté un seul morceau», a raconté Priyanka Chopra, sur le plateau d'Ellen DeGeneres.

Comment alors Nick et elle ont fait connaissance? Tout a commencé quand l'Indienne de 36 ans a reçu un message de Nick sur Twitter. Elle s'est ensuite intéressée au morceau et au clip de «Close» sorti par Nick Jonas en mars 2016: «J'ai alors aimé ce que j'ai vu et entendu». Puis, le futur couple a commencé à se voir régulièrement. «Nick et moi nous ne nous connaissions vraiment pas. Au début, on s'est montrés notre travail. Y compris les choses embarrassantes au début de nos carrières. C'était génial», s'est encore souvenue Priyanka.

(L'essentiel/fec)