L'animateur Patrice Laffont se dit ruiné

Patrice Laffont, 80 ans, s'attend à une fin de vie difficile. L'ex-animateur de «Fort Boyard» et «Des chiffres et des lettres» a confié dans une émission télé avoir dépensé tout l'argent qu'il avait gagné durant sa carrière. Invité de «Good Morning Week-end» sur la chaîne Non Stop People, Patrice Laffont a notamment révélé que l'héritage touché à la mort de son père (NDLR: l'éditeur Robert Laffont, décédé en 2010) se résumait à bien peu de choses, car la maison d'édition «ne lui appartenait pas».

L'ancien animateur est apparemment du genre «cigale». «J'ai tout dépensé, j'ai rien acheté. Je suis pas dans la mouise, mais si je vis encore quelques années, je vais avoir une fin de vie assez difficile pécuniairement parlant», a t-il annoncé. Reconverti comédien - il est à l'affiche dans «Dernier tour de piste» avec Jean-Marie Bigard - il n'a en tout cas pas perdu son sens de l'humour: «Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières (...). Je vais faire un Laffont-thon et des gens m'enverront peut-être un peu d'argent».

(pp/L'essentiel)