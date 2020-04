«Je n'ai pas de temps à perdre»

Faudra-t-il bientôt l'appeler Maître? Kim Kardashian, 39 ans, vient de terminer sa première année d'études de droit pour devenir avocate. Elle nous parle de ses projets et ce que cela change dans sa vie, alors que la 18e saison de «L'incroyable famille Kardashian» démarre le 3 avril 2020, sur E! France.

En visite dans les prisons américaines







Le documentaire «Kim Kardashian West: The Justice Project», qui sera diffusé le 5 avril, aux États-Unis, sur la chaîne «Oxygen», montre l'épouse de Kanye West aller à la rencontre de quatre prisonniers qui pensent avoir été incarcérés à tort et qui lui racontent leur histoire. Kim s'est également entretenue avec les proches de ces personnes ainsi qu'avec des avocats. «J'espère que cela aidera les gens à ouvrir leur esprit et leur cœur, et que cela permettra de changer certaines lois qui en ont besoin», a déclaré l'Américaine, à propos du documentaire.



Le documentaire «Kim Kardashian West: The Justice Project», qui sera diffusé le 5 avril, aux États-Unis, sur la chaîne «Oxygen», montre l'épouse de Kanye West aller à la rencontre de quatre prisonniers qui pensent avoir été incarcérés à tort et qui lui racontent leur histoire. Kim s'est également entretenue avec les proches de ces personnes ainsi qu'avec des avocats. «J'espère que cela aidera les gens à ouvrir leur esprit et leur cœur, et que cela permettra de changer certaines lois qui en ont besoin», a déclaré l'Américaine, à propos du documentaire.

C'est surprenant de voir une star de téléréalité comme vous suivre des cours pour devenir avocate.

Aucune critique ne me touche. J'en ai tellement entendu sur mon compte que je continue mon chemin en laissant les mauvaises langues se défouler. Je ne fais pas des études de droit pour me faire de la publicité. J'ai vraiment à cœur d'aider des prisonniers à défendre leurs droits pour changer le système carcéral aux États-Unis.

Comment est né cet intérêt pour la justice?

J'ai aidé à libérer deux femmes qui étaient en prison et cela m'a montré que je pouvais être utile. Je suis tellement décidée à aller jusqu'au bout que j'ai changé mon numéro de téléphone en expliquant à mes contacts que je voulais consacrer tout mon temps disponible à cela. Avec quatre enfants (NDLR: North, 6 ans, Saint, 4 ans, Chicago, 2 ans et Psalm, 10 mois, dont le père est Kanye West) et mes études, je n'ai pas de temps à perdre.

Êtes-vous parfois surprise de votre choix?

Bien sûr, mais je me donne à fond et je prends même le temps d'expliquer à mes deux grands enfants ce que je fais avant d'aller rendre visite à des femmes en prison. Même s'ils sont jeunes, ils comprennent très bien pourquoi je m'implique. Montrer à nos enfants ma motivation est aussi un moyen de leur donner envie d'avoir un but dans leur vie.

Comptez-vous passer votre examen pour être avocate comme votre père Robert Kardashian?

Malheureusement, papa est décédé. J'aurais adoré pouvoir échanger mes idées avec lui qui était un grand professionnel. Je sais qu'il aurait été fier de moi. J'espère passer l'examen du barreau californien en 2022 lorsque j'aurai terminé mes années d'apprentissage. Pour le moment, j'ai 20 heures de cours de droit par semaine.

La 18e saison de «L'incroyable famille Kardashian» sera-t-elle la dernière pour vous?

Non, l'enregistrement de l'émission ne dure qu'une partie de l'année. Je viens aussi de filmer un documentaire, «Kim Kardashian West: The Justice Project» (voir encadré), pour expliquer mon désir d'aider à des réformes carcérales aux États-Unis.

(L'essentiel)