«La reine ne va pas montrer qu'elle est un peu blessée»

Meghan Markle, Prince Harry won't spend Christmas with Queen Elizabeth II https://t.co/e75Q1Flvgw— Newsweek (@Newsweek) November 14, 2019

L'affaire ne va pas arranger les relations entre Meghan Markle et les tabloïds britanniques: le duc et la duchesse de Sussex ne passeront pas leur premier Noël avec Archie en compagnie de la reine. Ils rejoindront la maman de la duchesse de Sussex aux États-Unis. La rumeur enflait depuis plusieurs jours, elle est désormais confirmée. De quoi agacer encore un peu plus certains médias britanniques, qui soulignent que Meghan et Harry passeront déjà Thanksgiving avec Doria Ragland.

Meghan Markle and Prince Harry confirmed they're spending their first Christmas with Archie in the US https://t.co/2LSLsN2zsY— Insider (@thisisinsider) November 14, 2019

«Pour la reine, pour qui la tradition de la réunion de famille est une date-clé de son calendrier, l'absence de Harry et Meghan sera une source de grande tristesse. Ce sera aussi une source de frustration. Car cela alimentera sûrement les rumeurs qui veulent que le duc et la duchesse de Sussex s'éloignent en quelque sorte des liens de loyauté, de la famille et du devoir qui, pendant si longtemps, ont lié les membres de la famille royale», déplore par exemple le Daily Mail dans un long article.

Meghan Markle snub: 'It can't be about her' as Sussexes won't join Queen for Christmas - Express https://t.co/7Q8M1M3nTi— UK Today (@UKTodayTopNews) November 14, 2019

Dans le Sun, Ingrid Seward, biographe de la famille royale, réagit: «Je pense qu'il est triste qu'ils ne veuillent pas faire partie de la réunion de famille, surtout maintenant que la reine et le duc d'Édimbourg sont dans un âge avancé. La reine est peut-être un peu blessée, mais elle a bien trop de grâce pour que cela se voie ou que cela se sache». «Un mariage royal demande des compromis. En échange du privilège d'une grande richesse, il y a des exigences auxquelles il faut répondre. Aucune n'est plus importante que celle de se présenter avec la famille à l'église le jour de Noël», peut-on encore lire dans le Daily Mail.

Confirmed: Meghan and Harry WON'T be spending Christmas with the Queen https://t.co/RdGtAFdfAF— Rozina (@Sheeraz037) November 14, 2019

Dans l'espoir de mettre un terme à ce début de polémique, Elizabeth II a fait publier un communiqué qui confirme cette information, mercredi. «Le duc et la duchesse de Sussex ont hâte de passer du temps en famille dès la fin du mois. Après avoir passé les deux derniers Noël à Sandringham, ils vont cette année passer les vacances de Noël, en tant que nouvelle famille, avec la mère de la duchesse de Sussex. La décision a été prise en accord avec la reine», a fait savoir un porte-parole du palais de Buckingham.

Une source proche de la famille royale explique que ce Noël passé dans l'intimité et loin de l'Angleterre permettra au couple de faire un «break» et «recharger ses batteries». Apparemment en froid avec Kate et William, malmenés par la presse, les parents du petit Archie avaient fâché une bonne partie de l'opinion publique en annonçant, en octobre dernier, qu'ils souhaitaient cesser leurs obligations officielles pendant plusieurs semaines. Dans ce contexte houleux, le couple préfère prendre du recul. De leur côté, William, Kate et leurs trois enfants fêteront Noël avec la reine, à Sandringham.

(L'essentiel/joc)