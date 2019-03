Cardi B veut faire déposer son célèbre «Okurrr»

Il y a eu le «Non, mais allô quoi» de Nabilla, en 2013. Il pourrait maintenant y avoir le «Okurrr» de Cardi B. D'après The Blast, la rappeuse de 26 ans a fait une demande afin de déposer sa célèbre expression pour qu'elle puisse l'utiliser sur des produits dérivés et se remplir ainsi encore un peu plus les poches.

En avril 2018, la star avait expliqué à Jimmy Fallon que son «Okurrr» était comme un pigeon qui a froid à New York». Ces quelques lettres sont devenues tellement connues, qu'elles ont même été au centre de la publicité Pepsi diffusée pendant le Superbowl 2019.

Si elle l'a clairement popularisée, cette manière de dire ok n'a pas été inventée par Cardi B. Comme le rappelle «People», c'est Laganja Estranja, un candidat de la 6e saison de «RuPaul's Drag Race», qui l'a utilisée pour la première fois en 2014. Les soeurs Kardashian-Jenner l'avaient également prononcée dans plusieurs épisodes de leur émission de téléréalité.

(L'essentiel/jfa)