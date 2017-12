Cara passera nouvel an sous les tropiques

L'actrice et mannequin britannique est l'une des femmes les plus occupées du showbiz: elle a obtenu des campagnes pour Burberry et Chanel, et joue dans des films tels que Valerian et la cité des mille planètes, ou encore Tulip Fields. Et si beaucoup de célébrités comptent se retrouver dans des fêtes pour le nouvel an, Cara Delevingne a prévu quelque chose de plus simple: des vacances sous les tropiques.

«Pour ce réveillon, je serai aux Maldives. Je suis si heureuse de partir en vacances, de pouvoir juste aller à la plage et ne rien faire, a-t-elle dit à Refinery 29. Hélas, je ne peux pas me faire bronzer, et c'est dommage parce que j'adore m'allonger au soleil. Mais juste nager, plonger, lire, faire du sport, du yoga, de la méditation, rattraper mon retard sur le travail, tout ça…» L'actrice a récemment organisé une fête de Noël pour Burberry et pense que les petits rassemblements valent tout autant que les événements chics. Même si elle est toujours prête à se déhancher sur le dancefloor. «J'adore danser, mais on peut le faire partout. On peut danser dans la rue, dans la chambre, partout. Mais j'aime aussi m'asseoir, dîner, discuter avec une seule personne, prendre des nouvelles», a-t-elle expliqué.

Et même si elle a hâte de prendre cette pause si méritée, elle est aussi impatiente de voir ce que 2018 lui réserve, à elle et sa carrière. La star aux multiples talents veut promouvoir d'autres femmes dans l'industrie, et continuer ses œuvres de charité. «Je vais créer une fondation de charité à laquelle je peux lier mes marques pour donner aux autres, et j'espère pouvoir retourner en Ouganda aussi».

(L'essentiel)