«J’ai vraiment cru que c’était Kim Kardashian!»

Sonia Ali

Même cheveux, même bouche, même nez, mêmes sourcils. Sonia Ali, âgée de 24 ans, est le sosie de Kim Kardashian. Elle vient de Dubai. Elle est make-up artist et elle est suivie par un million de fans sur Instagram (un compte qu'elle partage avec sa sœur Fyza). C’est sa ressemblance avec la femme de Kanye West qui est à l’origine de son succès. Elle cultive ses troublantes similitudes en reproduisant régulièrement les beauty looks iconiques de Kim.

Jeudi, elle a partagé une photo sur Instagram (ci-dessus) que la sœur de Kourtney, impressionnée par le résultat, s’est empressée de poster à son tour sur son compte @kimkardashiansnap. «Je voulais recréer le look imaginé par @makeupbymario (ndlr: le make-up artist de Kim), écrit Sonia. J’adore copier les mises en beauté de Kim K parce qu’elle est la seule à lancer de nouvelles tendances en matière de maquillage et à essayer autant de styles». Les internautes sont pour la plupart bluffés. «J’ai vraiment cru que c’était Kim!!!», commente une fan. Même si certains arguent que «Kim est unique»: «Personne ne peut lui ressembler».

Kamila Osman

Le visage de Kamila Osman est tout bonnement Kardashian-esque! Cette Canadienne âgée de 24 ans attribue sa ressemblance à leurs origines communes. Le père Kardashian, Robert, était arménien, et les parents de Kamilla sont originaires d’Azerbaïdjan, le pays voisin. Mais ses traits ne sont pas totalement naturels et elle assume. Elle admet avoir eu recours plusieurs fois à la chirurgie esthétique.

Cette influenceuse fait tout comme son idole. Kim pose en sous-vêtements Calvin Klein, Kamilla pose en sous-vêtements Calvin Klein. Kim met du latex, Kamilla met du latex. Kim montre ses seins, Kamilla montre ses fesses. Elle influence qui, quoi? 776 000 followers sur Instagram, tout de même. Kim a également vu un potentiel en elle et l'a invitée l'an passé à apparaître dans un épisode de «L’incroyable famille Kardashian». C’est après son passage dans l’émission que Kamilla a vu sa cote de popularité exploser.

Shay Mitchell

Shay Mitchell ressemble parfois à Kim, comme sur une photo postée sur son compte Instagram (voir dans le diaporama). L'actrice de 32 ans n'a pas besoin de cultiver les similitudes avec la bimbo pour avoir la fame. Elle a joué dans les séries «You» et «Pretty Little Liars» et elle est à l'affiche d'un film, «47 Meters Down Uncaged», dans lequel un méchant requin essaie de la manger. Ses fans aussi on remarqué la ressemblance avec Kim. «J’ai cru que c’était Kim Kardashian», écrivent plusieurs internautes en commentaire.

Huda Kattan

Magnat de la beauté, Huda Kattan, âgée de 37 ans, a elle aussi plusieurs traits en commun avec Kim. Certains de ses looks postés sur Instagram crient «Kimmy!». En plus de se ressembler sur le plan physique, elles ont toutes les deux leur propre marque de maquillage. Elles tartinent généreusement leurs produits respectifs sur leur visage. Huda a affirmé dans une interview à Elle, qu’elle dépensait entre 2 760 et 3 680 euros par mois en produits de beauté. La mère de North ne doit pas être loin de ce montant.

(L'essentiel)