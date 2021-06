Le duc de Bavière fait son coming out à 87 ans

L'annonce est historique, et significative également d'une évolution des mentalités. Le duc de Bavière, Franz, a fait son coming out en étant officiellement photographié aux côtés de son compagnon Thomas Greinwald.

Descendant de la princesse Sissi, arrière petit-fils du dernier roi de Bavière, Franz de Bavière n'avait jamais caché qu'il partageait la vie de ce médecin. C'est pourtant la première fois qu'une tête couronnée révèle son homosexualité de manière officielle. Le cliché pris par le photographe néerlandais Erwin Olaf au château de Nymphenbourg à Munich sera exposé au musée Kunsthalle jusqu'au 26 septembre.

