La belle promesse qu'il a tenue à sa fille Stella

Elle est apparue très émue lors de l'hommage aux Invalides, jeudi, et à son enterrement, vendredi: Stella Belmondo, la dernière du clan Belmondo était le «soleil» de l'acteur comme il aimait à le dire à son entourage. Une fille à qui il avait fait une promesse, rapporte un journaliste de BFM TV.

Il explique que Jeff Domenech, scénariste et assistant de Jean-Paul Belmondo, lui aurait lancé un jour alors que l'acteur était très affaibli: «Bon, allez, tu vas encore tenir un bon bout de temps!». Ce à quoi le «Magnifique» aurait répondu: «Non, non, ce sera pour les dix-huit ans de Stella. Je tiendrais jusque là, mais je ne suis pas sûr d'aller plus loin». La jeune femme a fêté ses 18 ans... le 13 août dernier.

Dans une interview donnée à Première l'année dernière, Stella Belmondo confiait «être sa plus grande fan». Consciente de ne pas avoir reçu la même éducation que ses frères et sœurs (Patricia, Florence et Paul, nés en 1953, 1960, 1963), elle a «eu plutôt le papa très cool et très gentil qui n'est pas très autoritaire», souriait-elle. Jean-Paul Belmondo avait 70 ans à la naissance de la petite fille.

(Instagram)

(Instagram)

Sur Instagram, l'ex-femme de Yannick Noah, Isabelle Camus, productrice et amie de Natty, dernière femme de l'acteur a d'ailleurs partagé une photo émouvante du couple portant la petite, bébé, en août 2003. Son fils, Joalukas Noah est d'ailleurs très ami avec la jeune Stella.

(Instagram)

(Instagram)

(mc/L'essentiel)