La starlette du Luxembourg a vu un bébé se faire enlever

Daniela Martins ne se doutait pas qu'elle allait vivre une situation dramatique, lundi 20 avril 2020, au pied de son immeuble. Alors qu'elle allait prendre l'air pendant le confinement avec sa fille de 3 ans et son garçon de 1 an, la Luxembourgo-Portugaise s'est retrouvée face à un règlement de compte.

C'est dans une story Instagram qu'elle a raconté sa mésaventure. «Il y avait deux femmes qui tenaient un bébé dans les bras. Elles étaient un peu dans la précipitation. Et je me suis dit qu'il était arrivé quelque chose à ce petit, il devait avoir trois mois», a expliqué l'ex-candidate de «Secret Story 3» âgée de 33 ans. Très vite, Daniela a compris que la situation n'était pas normale du tout.

«Elles sont entrées dans une voiture garée devant l'immeuble. Elles m'ont tenu la porte de l'immeuble, ont couru dans le véhicule, elles ont mis le bébé dedans et elles ont démarré, a-t-elle continué. J'étais dans le hall, j'ai ouvert la deuxième porte et il y avait un homme et une femme et celle-ci hurlait «à l'aide, aidez-moi!», et l'homme m'a dit: «C'est mon fils!».

Arrivée au Luxembourg à l'âge de 5 ans

La jeune femme qui a terminé première dauphine à Miss Portugal Luxembourg 2007 a ainsi réalisé qu'elle avait assisté à un kidnapping d'enfant. Alertée, la police est ensuite intervenue et «des mesures ont été prises». Choquée par cette scène surréaliste, Daniela a tenu à faire passer un message: «Par pitié, si vous avez des problèmes de couple, essayez de les résoudre. C'est traumatisant pour un bébé de se retrouver dans un état comme ça». Plus tard dans la soirée, Daniela a appris que les parents du bébé avaient pu le récupérer.

Née au Portugal en 1987, Daniela Martins est arrivée au Luxembourg à l'âge de 5 ans. Elle prétend avoir été l'ex de Cristiano Ronaldo, qu'elle aurait fréquenté durant deux mois. Ils se seraient connus lors d'un match de qualification à l'Euro 2004, disputé au Grand-Duché.

(L'essentiel/lja)