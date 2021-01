«Nick est plus romantique que moi»

À 38 ans, l’épouse de Nick Jonas est l’actrice d’origine indienne la plus riche, mais aussi la plus demandée. Miss Monde en 2000, Priyanka Chopra est à l'affiche du film «The White Tiger» dès le 22 janvier 2021, sur Netflix.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer, mais aussi de produire «The White Tiger»?

Le scénario est l’adaptation d’un best-seller sur l’histoire du chauffeur d’une riche famille qui veut sortir de la misère. J’incarne une épouse qui revient avec son mari en Inde après des années en Amérique et engage le jeune Balram. C’est aussi un choc culturel pour ceux qui ignorent tout de mon pays car l’Inde est un pays tellement riche en diversité. On peut y trouver des gens très pauvres, mais il y a aussi beaucoup d’espoir pour la jeunesse avec les progrès de l’économie. Chaque fois que j’y retourne, je suis impressionnée par les nouveautés et le dynamisme de mon pays natal.

Vous avez épousé le chanteur Nick Jonas en 2018. Comment vous êtes-vous acclimatée aux différences culturelles entre votre pays et le sien?

Nous nous sommes rencontrés sans rien connaître de nos carrières respectives. J’ai découvert les chansons de Nick dans mon coin après notre premier rendez-vous. Et il m’a avoué qu’il n’avait vu aucun de mes films. Il s’est rattrapé ensuite. Nous avons donc appris l’un de l’autre au fil de nos années ensemble. Nick m’a surtout appris l’importance de la fête de Thanksgiving aux États-Unis dont j’ignorais tout. Ce jour familial est plus important que Noël car c’est une fête au dessus de toutes les religions.

Quels sont vos projets pour la Saint-Valentin?

Nick est beaucoup plus romantique moi. Pour moi, il n’y a rien de plus romantique qu’une soirée en tête à tête à discuter. Nick trouve toujours plein d’idées pour me prouver son amour par de petites ou grandes attentions, même lorsque nous sommes séparés par des milliers de kilomètres. Moi, je serais en tournage à Londres le jour de la Saint-Valentin mais je suis certaine que Nick va trouver le moyen de me faire une belle surprise.

Comment vous organisez-vous dans vos carrières respectives?

Notre relation est basée sur la confiance mutuelle. Je suis en Europe pour tout 2021, alors que Nick est en Californie en ce moment. En temps normal, nous ferions des allers-retours pour nous rejoindre mais la pandémie complique tout car les règles sont strictes pour venir en Angleterre.

N’est-ce pas difficile de vivre à Londres, l’une des villes les plus affectées par le Covid?

Je vous avoue que je préférerais être à Los Angeles avec mon mari. Je viens déjà de terminer deux films durant la pandémie. J’étais à Berlin durant l’automne 2020 pour «Matrix 4», puis j’ai enchaîné avec une comédie romantique «Text for You». Cela fait peur d’avoir à garder ses distances toute la journée, mais je suis testée tous les jours ce qui me rassure car je dois bien sûr retirer mon masque pour tourner.

Quels sont vos projets pour le reste de l’année?

Je démarre une nouvelle série pour Amazon Prime Video avec les frères Russo (ndlr: Anthony et Joe, les réalisateurs des films «Avengers»). Cela s’appelle «Citadel», mais l’intrigue est encore du domaine top secret.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)