Star de la NHL, il vend sa villa 18 millions de dollars

Que faire lorsque l'on signe un contrat de 15 ans d'une valeur de 102 millions de dollars? Construire un palais digne des contes de fées à 30 minutes en voiture du cœur de Manhattan et à environ 40 minutes de la patinoire des New Jersey Devils, le Prudential Center. C'est ce qu'a fait le Russe Ilya Kovalchuk en 2010 juste après avoir paraphé l'un des plus gros contrats de l'histoire de la NHL à l'époque.

Selon le site northjersey.com, Kovalchuk et son épouse, Nicole Andrazajtis, ont acheté le terrain où se trouve la villa pour la somme de 4,5 millions de dollars avant d'y bâtir leur «château» il y a neuf ans. Mais ils n'ont pas vraiment pu en profiter puisque Kovalchuk, trois ans plus tard en 2013, quittait les Devils malgré un contrat encore valable 12 ans et valant 77 millions de dollars pour rejoindre le SKA St. Petersbourg en KHL.

Douze salles de bain

De retour en NHL chez les Los Angeles Kings depuis l'automne dernier après avoir passé les cinq dernières saisons en Russie, Kovalchuk a mis son palais du New Jersey en vente pour la somme de 18 millions de dollars.

Les futurs nouveaux propriétaires pourront notamment profiter de huit chambres à coucher, de douze salles de bain, d'une cuisine de luxe digne des plus grands hôtels de la planète, d'une piscine intérieure, un fitness, sauna, salle de cinéma, bibliothèque, ainsi que de deux chambres de jeux et un ascenseur. Enfin, deux garages permettent de parquer quatre voitures.

(L'essentiel/Cyrill Pasche)