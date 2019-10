Kelly Clarkson aime qu'on la prenne pour une autre

Elles ont toutes les deux remporté une saison d'«American Idol», sont toutes les deux blondes et chanteuses, mais elle ne se ressemblent pas vraiment physiquement. Pourtant, Kelly Clarkson a confié dans son émission «The Kelly Clarkson Show» que les gens la confondaient régulièrement avec Carrie Underwood.

«On me dit «Oh mon Dieu, j'adore votre chanson "So Small". Et je suis là: «Je ne sais pas de quoi vous parlez». Ensuite, je comprends que c'est un titre de Carrie Underwood et je leur dis "merci". Parce que, bon, je fais à peu près 45 kilos de plus que Carrie», a raconté l'artiste de 37 ans.

Kelly a gagné la première saison d'«American Idol», en 2002, tandis que Carrie a été sacrée à l'issue de la 4e édition, en 2005.

(L'essentiel/jfa)