Gwyneth Paltrow: Sa lettre d'amour à l'Italie

Dans un post Instagram, Gwyneth Paltrow est revenue sur certains des moments forts de sa vie qui ont eu lieu en Italie. L'actrice a ainsi voulu rendre hommage au pays européen le plus touché par le COVID-19 dans une vidéo intitulée «Une lettre d'amour à l'Italie».

Alors que le virus a déjà fait 3405 morts dans le pays, dépassant le nombre de victimes en Chine, la star de Shakespeare in Love a voulu rendre hommage à la nation européenne. Dans son long message, elle a révélé qu'elle avait visité l'Italie pour la première fois fin 1991, alors qu'elle commençait sa carrière d'actrice, et qu'elle y était retournée pour filmer Le Talentueux Mr. Ripley en 1999, période pendant laquelle elle est tombée amoureuse du sud du pays.

Expliquant comment l'Italie a été le lieu de nombreux grands événements de sa vie, la fondatrice de Goop a écrit: «Il s'avère que certains des événements les plus importants de ma vie se sont produits en Italie: mon père est décédé à Rome lorsque nous étions en voyage pour mon trentième anniversaire, Brad (Falchuk, son mari) m'a demandée en mariage en Ombrie en 2017.»

«Nous allons y arriver»

«L'Italie est un endroit où nous retournons encore et encore. C'est un pays qui croit profondément à l'artisanat, à la famille, au fait-main, et à la qualité liée à la fabrication lente de ses produits. Nous fabriquons nos vêtements G. Label dans ses usines et, d'ailleurs, faisons en ce moment le plein de pâtes séchées à basse température, de tomates napolitaines et d'huile d'olive parfumée pendant ces moments passés à la maison», a-t-elle ajouté.

La star britannique a ensuite abordé la pandémie de COVID-19 actuelle. «Lorsque cette crise a commencé, nous avons prié pour l'Italie, la Chine, la Corée du Sud, l'Iran et les autres pays touchés, et maintenant nous leur avons tous emboîté le pas, a-t-elle écrit. Chacun de ces endroits nous a montré ce que la force, la résilience et la communauté peuvent faire pendant ces temps surréalistes, en restreignant strictement les déplacements, certains chantant même depuis leur balcon.»

Encourageant ses followers à s'isoler, Gwyneth Paltrow a ajouté: «Je souhaite que nous respections tous ces avertissements afin que cette crise sans précédent puisse passer rapidement. Restez à la maison. Faites des pâtes. Appelez votre grand-mère sur FaceTime. Nous allons y arriver.»

(L'essentiel/Cover Media)