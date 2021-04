La fille de Gwyneth Paltrow se moque de sa mère

Bougies parfumées qui sentent le vagin, vaporisateurs pour les parties intimes ou œufs de jade pour l’entraînement du plancher pelvien, Gwyneth Paltrow, 48 ans, est connue pour promouvoir des produits de bien-être non conventionnels sur son portail de style de vie Goop. Et c’est exactement ce dont sa fille Apple Martin, 16 ans, se moque maintenant dans un clip sur TikTok.

Dans une vidéo sur la routine matinale de sa maman, la fille de Gwyneth et du chanteur anglais Chris Martin s’est gentiment moquée des habitudes alimentaires trop saines de la star hollywoodienne. On l’entend ainsi dire en voix off: «Eh bien, ma mère boit d’abord sa Goop Glow Super Powder, et parce qu’elle ne mange rien d’autre que des dattes et du beurre d’amande, elle en a besoin.» Et l’ado d’ajouter en plaisantant: «Je suppose que la poudre fait partie de sa cure, ce qu’elle fait depuis le jour de ma naissance.»

Selon Apple, la routine beauté excessive de sa maman lui fait aussi perdre du poids: «Il est 8 heures du matin et elle le fait depuis 7 heures, a précisé la jeune Britannico-Américaine. Elle se pavane dans la salle de bains et applique ses millions de produits Goop Glow sur sa peau éclatante.»

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)