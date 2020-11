Matt Houston traite M. Pokora de «sal***»

«Quand l'arnaque continue, enfin quelqu'un qui se mouille merci», a lancé Matt Houston à l'attention d'Aya Nakamura qui avait vivement critiqué le sacre de M. Pokora aux MTV EMA 2020. «Et il a de toute façon rarement été dans les top ou il y est vite ressorti», poursuit le quadragénaire qui conclut en se moquant de la moustache «laide» de l'interprète de «Tombé».

Si Aya Nakamura a effacé son tweet juste après l'avoir posté, Matt Houston, lui assume, «y'a rien à effacer lui c'est une s*****! Comment ce fils de p**** gagne tout le temps sans avoir fait que dalle? C'est nous on vous fait danser c'est nous la culture respectez un peu».

Des mots et un comportement qui ont agacé les internautes: «Parfois on n**** sa carrière à cause de son caractère et non du talent. Le talent tu en as peut-être mais le comportement vraiment c’est 0», écrit l'un. «Mais t’es pas mort toi? Ça fait un siècle qu’on t’entend pas. Je ne me souvenais même plus que t’existait. T’as juste le seum car il a une grande carrière contrairement à toi. T’as disparu aussi vite que t’es arrivé», s'exclame un autre.

Beaucoup rappelle en effet que les concerts de M. Pokora se jouent quasiment à guichets fermés et que son dernier opus, «Pyramide», a été certifié double disque de platine (200 000 exemplaires). La guerre entre les deux artistes n'est pas nouvelle, elle aurait pour origine le nom des deux artistes. M. Pokora aurait voulu s'appeler Matt Pokora mais Matt Houston s'y est opposé. «Pour éviter les procès, et que je puisse sortir mon album, j'ai signé un papier», avait confié le compagnon de Christina Milian, à Mouloud Achour, dans «Clique dimanche», sur Canal+ en juin 2019. «Il ne devait y avoir qu'un Matt dans le RnB», avait souri l'animateur. Ce à quoi M.Pokora avait répondu: «En tout cas, moi je suis toujours là». Ambiance ambiance...

Matt Houston s'est fait connaître avec «RnB 2 Rue»

