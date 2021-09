Linda Evangelista défigurée après une opération

Model Linda Evangelista claims she's been 'permanently deformed' following cosmetic procedure https://t.co/ceat6qR4dB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 23, 2021

L'ancien top, aujourd'hui âgé de 56 ans, a publié ce jeudi un post émouvant sur Instagram. L'ex-mannequin canadien, considéré comme l'un des premiers «supermodels», qui a connu la gloire à la fin des années 80 et dans les années 90, explique vivre recluse depuis plusieurs années, à la suite d'une opération de chirurgie esthétique qui a mal tourné.

«Aujourd'hui, je fais un grand pas pour écrire ce que j'ai vécu ces cinq dernières années. À tous mes abonnés qui se demandent pourquoi je n'ai pas travaillé depuis toutes ces années, c'est parce que j'ai été défigurée par la procédure Zeltiq CoolSculpting, qui a produit l'inverse de ce qu'elle promettait».

Se «libérer de la honte» qu'elle ressent

Cette technique cosmétique vante un amincissement par le froid. Elle a pour but de supprimer toutes les cellules graisseuses de la silhouette ou du visage. «Mes cellules graisseuses n'ont pas disparu. Elles ont au contraire augmenté et m'ont déformée de façon permanente, même après deux opérations douloureuses de chirurgie correctrice. Je suis désormais, comme les médias le disent, "méconnaissable"», écrit la star.

Linda Evangelista explique également qu'elle a subi une dépression et qu'elle a traversé des périodes d'intense tristesse. Elle indique par ailleurs avoir lancé une procédure judiciaire, afin de se «libérer de la honte» qu’elle ressent. «Je suis tellement fatiguée de vivre comme ça. J’aimerais sortir de chez moi la tête haute, même si je ne me ressemble plus désormais», conclut-elle.

(pp/L'essentiel)