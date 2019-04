«Mes enfants sont fans de Wonder Woman»

Chris Hemsworth est devenu une star mondiale en incarnant le demi-Dieu Thor. Avec la sortie de«Avengers: Endgame» sur nos écrans ce mercredi, c'est la fin d'un grand chapitre qui se referme pour les studios Marvel.

Les cascades de ce dernier «Avengers» semblent plus dangereuses à l'écran que toutes les précédentes. Avez-vous déjà pensé que vous étiez trop vieux pour ça?

Non, au contraire, je me sens à 35 ans dans la force de l'âge et je pense être plus apte à tourner des scènes d'action aujourd'hui que lors de mon premier «Thor». Au début, je savais que je devais m'entraîner pour avoir le corps du super-héros mais les gestes, les bagarres, les chorégraphies... Je n'y connaissais rien. Cela s'est amélioré au fil des «Avengers» et je me sens à l'aise avec l'action. Mon pote Jeremy Renner s'est cassé les deux bras avant de commencer «Endgame». Moi, j'ai la chance de n'avoir rien eu de grave, juste des mauvais coups et des bleus.

Certaines scènes de «Endgame» semblent pourtant très périlleuses...

Au fil des années, j'ai acquis une plus grande flexibilité pour les scènes physiques. Mais je cède quand même ma place à un cascadeur dès qu'il y a une chance que je me tue sur le plateau. Ne croyez pas que c'est tout le temps moi à l'écran (NDLR: Chris fait un clin d’œil).

La quasi-totalité des «Avengers» sont réunis pour la première fois dans «Endgame» avec des nouveaux élèves comme Captain Marvel. Est-ce que cela vous a rappelé votre premier jour d'école?

En quelque sorte mais en beaucoup plus cool car nous sommes tous des professionnels et nous avons accueilli les nouveaux comme Brie Larson (Captain Marvel) à bras ouverts. Quand je suis arrivé au collège, j'avais eu une sorte d'appréhension car il y avait les groupes des geeks, des sportifs, des bandits, des belles filles et ceux qui étaient à l'écart. J'ai eu de la chance car à ma première année, on était 35 dans la classe et pas un seul problème. L'ambiance était si bonne que la plupart de mes potes d'aujourd'hui sont des jeunes de mon âge que j'ai rencontré à l'adolescence dans cet établissement.

Quels sont les avantages et inconvénients d'incarner un Dieu comme Thor?

Déjà c'est un demi-Dieu et ça, c'est déjà un de ses complexes. Il n'est pas Dieu a part entière (rire). Lors du premier «Thor» je me souviens de l'excitation d'incarner ce super-héros mais aussi d'avoir l'impression d'être ridicule dans un costume de Halloween. En fait, c'est uniquement lorsque je m'assois dans la salle de cinéma et que je regarde «Avengers» que je me sens heureux du travail accompli. Sur le plateau, entre les tenues, les effets spéciaux et les gestes chorégraphiés, on peut se sentir un peu idiot.

Vous êtes-vous habitué à votre armure?

Oui, mais je déteste cette tenue car je dois prévenir 15 minutes à l'avance pour aller aux toilettes pour que j'ai le temps de tout retirer, ce n'est pas pratique du tout!

Et que dire des nombreuses figurines de collection et jouets à votre image?

Marvel m'a envoyé un carton de figurines que j'ai donné à mes enfants (NDLR: India, 6 ans, Tristan et Sasha 5 ans, dont la mère est l'actrice espagnole Elsa Pataky). Leur premier question a été: "C'est qui?" Je leur ai répondu que c'était leur papa. Cela ne les intéressaient pas du tout. Ils m'ont demandé si je pouvais leur avoir Wonder Woman à la place (rires). Mes enfants sont fans de Wonder Woman, pas de Thor !

Difficile de faire la promo de «Avengers: Endgame» lorsque vous n'avez pas le droit de donner une seule information sur le film, non?

C'est terrible car je dois faire attention à toutes mes réponses alors que je suis un gars ouvert qui généralement parle le cœur ouvert. Mais je me ferais couper la tête par Kevin Feige, le patron des studios Marvel à la moindre infos venant de moi.

Y aura t-il un autre film «Thor» après «Endgame»?

Voilà justement une question à laquelle je ne peux répondre. Attendons de savoir si Thor est toujours en vie à la fin de ce «Avengers».

(L'essentiel)