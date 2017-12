Hayden Christensen veut reconquérir son ex-​​chérie

Cela fait trois mois que Rachel Bilson a largué Hayden Christensen, mais l'acteur, toujours amoureux de son ex, voudrait à tout prix qu'ils se remettent ensemble, selon radaronline.com. Le moral du Canado-Américain de 36 ans serait au plus bas en ces jours de fête. «Les vacances d'Hayden sont sinistres parce qu'il est en train de perdre tout espoir de se réconcilier avec Rachel. En plus, c'est avec elle que tous leurs amis communs sont restés, après la rupture», confie une source.

Après une première séparation survenue en 2010, les deux comédiens s'étaient réconciliés quelques mois plus tard. En 2014 naissait leur premier enfant, la petite Briar Rose. «Hayden n'a pas arrêté de s'excuser auprès de Rachel, en essayant de la convaincre de se battre pour que leur famille reste unie», ajoute l'informateur. De son côté, l'Américaine de 36 ans ne serait pas complètement fermée à l'idée de se remettre en couple avec son ex-fiancé, mais elle tiendrait quand même à ce qu'il souffre pour ce qu'il lui a fait subir. Selon la rumeur, Rachel aurait rompu avec Hayden parce qu'il entretenait «une relation inappropriée» avec l'actrice Emma Roberts.

(L'essentiel/lja)