Une autre femme serait enceinte de son fiancé

Le monde parfait de Khloé Kardashian s'est écroulé en un battement de cil. Depuis que TMZ a annoncé mardi soir que son compagnon depuis 2016, Tristan Thompson, l'avait trompée avec au moins trois femmes, les révélations de cet acabit se multiplient. L'une des jeunes femmes, Stephanie, a ensuite publié une sex tape affirmant qu'il s'agissait de ses ébats avec le basketteur de 27 ans. Et elle assure attendre un enfant de lui.

Khloé Kardashian, elle, doit donner naissance ces prochains jours, à son premier bébé, une fille. Mercredi matin, elle a été prise de contractions après avoir appris par les médias que son chéri la trompait. Sa mère Kris Jenner a pris l'avion immédiatement pour Cleveland afin d'être auprès de sa fille en ces temps mouvementés. Les soeurs de Khloé, Kim et Kourtney Kardashian, ne devraient pas tarder à les rejoindre. Même l'ex-mari de Khloé, Lamar Odom s'est dit attristé par la situation. Dans le dernier post qu'elle avait publié lundi, Khloé était loin de se douter du scandale qui viendrait assombrir son bonheur. Elle qui désespérait de pouvoir devenir mère un jour. Sur la photo (voir ci-dessous), on la voyait embrasser Thompson et se réjouir de l'arrivée imminente de leur fille: «Nous sommes prêts quand tu es prête».

«Il lui fait exactement ce qu'il a fait à son ex»

La vidéo (voir ci-dessous) montrant Tristan Thompson avec deux femmes en octobre 2017 et les photos le montrant allant à l'hôtel la semaine dernière avec une femme de 28 ans, serveuse dans un bar à strip-tease, ont valu au basketteur d'être hué en entrant sur le terrain mercredi soir pour affronter les New York Knicks. Sur Internet, les fans des Kardashian se sont défoulés sur celui qu'ils surnomment «l'homme le plus détesté d'Amérique», certains allant même jusqu'à émettre des menaces de mort. Malgré sa peine, Khloé Kardashian, 33 ans, n'aurait pas l'intention d'interdire à Tristan Thompson d'assister à l'accouchement, selon une information de TMZ. Elle estime qu'elle n'a pas le droit de le priver de ce moment magique en raison de leurs ennuis de couple. Mais le jeune homme sera-t-il là? Il avait quitté sa précédente compagne Jordan Craig, alors qu'elle était enceinte de son fils Prince.

Ce que l'animateur Piers Morgan n'a pas manqué de commenter: «D'un côté, je suis terriblement désolé pour Khloé. Aucune femme sur le point d'accoucher ne devrait avoir à endurer ça. Mais j'ai quand même envie de dire: quand elle est sortie avec ce gars, il avait une copine enceinte. Khloé le savait et a commencé - sans égards - à exposer leur relation pendant que cette autre femme attendait un enfant. Khloé ne peut pas dire qu'elle est surprise. Vu qu'il lui fait exactement ce qu'il a fait à son ex.»

(L'essentiel/trb)