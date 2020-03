Hilona veut continuer à faire ce que bon lui semble

Depuis qu'elle a été révélée par la 2e saison de «10 couples parfaits», Hilona est devenue l'une des starlettes de la téléréalité les plus en vue sur les réseaux sociaux. Rien que sur Instagram, celle qui partage sa vie avec Julien Bert, rencontré lors des «Princes et princesses de l'amour 7», compte un million d'abonnés. Parmi ceux-ci figurent forcément des haters.

C'est à ceux qui critiquent sa vie pantouflarde et celle de son chéri que la brune de 22 ans s'est adressée. «On nous reproche de ne pas sortir, de ne pas aller au resto, de rester chez nous à filmer ce que l'on se fait à manger. Et alors? C'est quoi le problème? Je ne comprends pas. On est en plein hiver, il fait -15 degrés dehors (NDLR: le couple habite dans le sud de la France). Est-ce que je n'ai pas le droit de rester en pyjama chez moi toute la journée?», a-t-elle demandé dans une vidéo.

Hilona a aussi martelé que, notoriété ou pas, elle va continuer à faire ce que bon lui semble. «Je n'ai envie de sortir de chez moi que durant l'été, parce que l'hiver il fait froid et cela me frustre. Je fais ce que je veux!» Dans la foulée, Julien Bert a réagi au message de son amoureuse. «Arrête d'écouter ces rageux», lui a-t-il glissé, affirmant qu'il était aussi casanier qu'elle.

(L'essentiel/jde)