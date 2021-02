«Ma fille n'est pas handicapée, elle est géniale»

À l'occasion de la sortie de son livre, «T'inquiète pas, maman, ça va aller» (sortie le 24 février), Hélène de Fougerolles a accepté, devant les caméras de «Sept à huit», de revenir sur la découverte du handicap de sa fille Shana, il y a une quinzaine d'années, Elle a d'abord nié la différence de sa fille. Et les professionnels ne posaient pas de diagnostic. «Il y a quinze ans, il n’y avait pas d’entre-deux, de diagnostic possible, l’enfant était soit handicapé mental, soit il allait bien».

Elle vit cette période «comme dans une machine à laver en mode essorage», «on passe notre temps à courir partout, à prendre des rendez-vous et à être dans l'attente». Les choses ne s'arrangent pas à l'école et tout bascule. «On a pas d'autre alternative que de la mettre dans un hôpital de jour, un institut médical pour toutes les particularités qui sont liées à ce qu'ils appellent le "handicap mental"»: la comédienne ne peut retenir ses larmes et s'effondre. «Il y a certains mots comme ça qui ne passent pas parce que ma fille n'est pas handicapée mentale pour moi (...) elle est différente, elle est particulière, c'est quelque chose que je n'arrive pas à encaisser».

«Il me dit qu’elle est "foutue"»

«Je trouve que c'est réducteur de dire "handicapée mentale"», explique-t-elle. «On ne parle pas de la magnifique intelligence émotionnelle, l'empathie, la gentillesse, la bonté, le cœur de ces personnes-là», poursuit-elle. «Elle n'est pas handicapée mentale, elle est différente, elle est géniale (...) Ils le voient pas, c'est leur problème», finit-elle avec un sourire.

La comédienne raconte aussi son entrevue terrifiante avec un pédopsychiatre parisien reconnu: «Il me dit que si un enfant ne verbalise pas à l’âge de cinq ans, il ne parlera certainement jamais, qu’elle risque d’être psychotique, schizophrène à l’adolescence», raconte-t-elle. «Balancer ça si froidement à ses parents, droit dans les yeux, c’est faire preuve d’aucune psychologie. Il me dit qu’elle est "foutue", devant la petite, qui comprend. Ce n’est pas un légume. Pendant tous les rendez-vous, elle me regarde, me tient la main et me console».

«J'avais très envie de m'enfoncer un couteau dans le ventre»

À la difficulté d'encaisser une telle nouvelle se joint la culpabilité. «J'étais une vraie maman-poule, j'allais au-devant de ses désirs (...) et on m'expliquait que j'en avais trop fait que je l'avais pas assez frustrée et que sa différence, son handicap, son trouble venaient sûrement de ça». Une théorie qui aujourd'hui n'est plus mise en avant par les professionnels mais pendant dix ans, la comédienne est persuadée «d'être une mauvaise maman». Dans ces années-là, elle ne tourne plus, «j'avais très envie de m'enfoncer un couteau dans le ventre (...) j'avais l'impression que ça allait me soulager».

Aujourd'hui, Shana a 17 ans et «va très bien, les gens l'aiment beaucoup». La comédienne ne s'interdit pas de retomber amoureuse «mais Shana fait partie du package est ce n'est pas négociable».

Voilà ! Parler de cette intimité est la plus grande expérience de ma vie, mon livre sort chez @EditionsFayard le 24 Février prochain, merci de votre soutien et de votre bienveillance ❤️ pic.twitter.com/FRrUgg74ag — Hélène de Fougerolles (@HFougerolles) February 12, 2021

