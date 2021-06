Convertie à l’islam, Fidji Ruiz efface ses tatouages

Depuis qu’elle s’est récemment convertie à l’islam, Fidji Ruiz, 30 ans, a pris une grande décision: se débarrasser de ses tatouages. «J’étais tatouée avant de me convertir. Je me suis renseignée, et dans la religion musulmane, il est préférable de les retirer si tu en as la possibilité, ou de les cacher. J’en ai plusieurs, notamment sur les bras, donc je savais qu’ils allaient quand même se voir. J’ai fait le choix de les enlever», a expliqué la starlette de téléréalité dans une story Instagram, dimanche.

L’intervention, qui se fait dans une clinique au moyen d’un laser, peut être très douloureuse. Cela a été le cas pour la starlette exilée à Dubaï qui a maintenant «des grosses cloques» dans le dos et sur les bras. Plusieurs autres séances sont prévues.

L’ex de Dylan Thiry, qui sort désormais avec Anas, un rappeur arabe, a toutefois été critiquée par plusieurs internautes. La voyant prête à se racheter une image pour sa religion, ils ne la trouvent pas pour autant irréprochable sur tous les points. «C’est mon choix, je sais que je ne suis pas parfaite. Peut-être que je devrais aller plus vite, changer plein de choses dans ma vie. Mais je le fais petit à petit, avec le cœur. Je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre, à faire. Mais ça ne regarde que Dieu et moi. Et en tout cas, j’avance», a fait savoir l’ancienne candidate des «Marseillais».

(L'essentiel/lja)