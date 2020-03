«La tension de Harry était particulièrement palpable»

Harry et Meghan ont honoré lundi, au côté de la reine Elizabeth II, leur dernière obligation royale avant de commencer leur nouvelle vie au Canada. Dans l'abbaye de Westminster, tous les regards étaient tournés vers le couple, qui a lâché une bombe sur la famille royale en annonçant voulant prendre son indépendance.

Cette année, le duc et la duchesse de Sussex ont été conduits directement à leurs sièges au lieu de remonter l'allée centrale de l'abbaye aux côtés de la reine comme la plupart des «seniors» de la famille royale. Une décision protocolaire qui a, selon le Daily Mail, provoqué la colère du couple. Craignant un nouveau scandale, William et Kate auraient proposé de se retirer du «groupe VIP» et d'arriver eux aussi avant la reine.

Un timide «hello»

Une vidéo montrant le moment où le duc et la duchesse de Cambridge rejoignent leur siège et saluent rapidement Meghan et Harry circule largement sur les réseaux sociaux. On peut voir l'Américaine sourire et saluer William et Kate de la main. Harry adresse pour sa part un «hello» souriant à son frère, mais celui-ci semble l'ignorer. Quant à la duchesse de Cambridge, elle échange quelques mots avec le prince Edward et son épouse Sophie mais n'adresse pas un regard au couple.

Les admirateurs de Harry ont d'ailleurs fait part de leur inquiétude sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont partagé des photos du duc de Sussex le montrant le visage fermé, voire préoccupé ou en colère. Une experte du langage corporel confirme: «Ce n'étaient pas les retrouvailles chaleureuses que nous espérions tous. La tension dans le langage corporel de Harry était particulièrement palpable», explique Judi James au Daily Mail.

This pictures says it all. Harry is leaving his family, his country, his friends, his heritage and the reality is finally sinking in.#Megxit pic.twitter.com/Q9kqOJnQMD— Donna Cahill (@DTCahill) March 8, 2020

Sweet Lord Harry looks like he's going on a murderous rampage after this! A whole Church full of people and he looks bloody evil and Meghan manically grinning like a serial killer makes it all the more obvious. Something is really very wrong with Harry pic.twitter.com/dsDAf3XtJw— According2Taz (@superscuba83) March 9, 2020

Harry et Meghan cesseront à la fin du mois d'être des membres actifs de la famille royale britannique. Ils ne pourront plus utiliser leurs titres d'altesses royales ni représenter officiellement la reine. Ils ne bénéficieront plus de fonds publics et seront libres de nouer des contrats commerciaux et de monnayer leur statut de people glamours dans des galas de charité.

