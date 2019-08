Harry Styles a refusé d'être un prince

Avec sa gueule d'ange et sa chevelure soyeuse, Harry Styles aurait été parfait pour incarner le prince Éric dans l'adaptation en prises de vues réelles de «La petite sirène», film d'animation sorti en 1990. Or, selon le site The Wrap, même si ce projet l'enthousiasme vraiment, le chanteur a «respectueusement» décliné la proposition de Disney et du réalisateur, Rob Marshall. On ne verra donc pas Harry embrasser Halle Bailey, qui jouera le rôle de la jolie princesse Ariel.

En apprenant la nouvelle, les fans, principalement féminines, du Britannique de 25 ans ont exprimé leur désarroi sur le Net. «Harry a refusé le rôle du prince Éric. Je suis anéantie», a tweeté l'une d'elles. Certains lui imaginent déjà un remplaçant comme Shawn Mendes, Jordan Fisher ou Timothée Chalamet. De quoi donner des idées aux producteurs...

(L'essentiel/lja)