«Je n'étais pas heureuse dans ma vie de princesse»

Élue Miss France 2016 et sacrée Miss Univers 13 mois plus tard, Iris Mittenaere a été la fierté absolue de son pays et de ses proches. Pourtant, même si elle ne regrette pas d'avoir porté la couronne de Miss France durant une année, la jeune femme de 26 ans a vécu des moments compliqués. Durant cette période, Iris a eu l'impression de n'exister qu'à travers cette image glamour, et cela même aux yeux de sa propre famille. «Un jour, je suis arrivée chez ma grand-mère. Et elle m'a dit : «C'est incroyable d'avoir Miss France à la maison». Je lui ai dit que ce n'était que moi, que j'étais déjà venue. Parfois, ce titre nous perd un peu», a-t-elle confié à Anne Roumanoff sur Europe 1, lundi 20 mai 2019.

De plus, le fait d'être souvent séparée de ses amis et parents, qui habitaient dans le nord de la France, a fortement déprimé la belle. Cependant, elle n'osait pas leur dire qu'elle était malheureuse alors que pour eux, elle avait tout. «On vit à Paris, on porte des robes magnifiques, on a énormément de cadeaux, c'est difficile de dire que quand je rentre chez moi, je suis seule. Je n'ai plus envie, je n'ai pas le temps de voir ma famille. C'est dur pour les gens de comprendre, du coup on ne le dit pas», a-t-elle précisé.

Le plus dur pour elle a été de ne pas pouvoir se plaindre auprès de sa mère:«Je ne pouvais pas dire à ma maman, qui a travaillé dur toute sa vie pour avoir le peu de choses qu'elle a, que moi, dans ma vie de princesse, je n'étais pas très heureuse.» Désormais libérée du titre de Miss France, l'ex-copine de Kev Adams, qui a sorti son autobiographie, «Toujours y croire», en novembre 2018, a bien l'intention de se faire une place dans le showbiz. Après avoir été co-animatrice dans «Ninja Warrior 3» et participé à la 9e saison de «Danse avec les Stars», sur TF1, Iris est l'héroïne du spectacle de Kamel Ouali, «L'oiseau Paradis», que l'on peut voir au Paradis Latin, à Paris.

(L'essentiel)