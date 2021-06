Nabilla en pleurs: «Il n'arrivait plus à respirer»

Il y a moins de 24 heures, Nabilla postait encore des photos de son petit garçon tout sourire avec ses brassards dans une piscine. Ils préparaient leur voyage à New York. Et puis le cauchemar dans la soirée du 17 juin: «J'ai dû partir à l'hôpital parce que notre fils n'arrivait plus à respirer», a-t-elle indiqué en larmes sur Snapchat.

«Là il va beaucoup mieux, ils l'ont mis sous appareil respiratoire pour qu'il puisse respirer. Il a une infection des voies respiratoires. On l'a trouvé dans la chambre, il n'arrivait plus à respirer. Il s'étouffait. On l'a emmené à l'hôpital et ils lui ont fait une piqûre de cortisone dans la jambe», raconte la bimbo.

Quelques heures plus tard, la starlette a écrit: «Nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous avons eu très peur pour Milann. Pour le moment tout va bien. Il est stable», a-t-elle raconté. «J'ai vécu les plus longues minutes de ma vie sur le chemin de l'hôpital. Il était tout rouge et ne respirait pratiquement plus, du moins avec une grande difficulté. J'ai prié très fort pour lui. Le docteur a dit qu'il aurait pu s'étouffer. Il est tellement petit».

La petite famille est depuis rentrée à la maison et tout semble s'être apaisé.

(mc//L'essentiel)