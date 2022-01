Plus d'une semaine après les obsèques de l'acteur et humoriste Bob Saget, décédé le 9 janvier dernier à l'âge de 65 ans, son épouse Kelly Rizzo est sortie du silence. «Il y a un moment ou votre corps ne vous laisse plus pleurer sans vous arrêter, même si chaque seconde reste horrible», a-t-elle avoué dans l'émission TodayShow sur NBC. Bob Saget, l'interprète de Danny Tanner dans le feuilleton «La Fête à la maison», a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Orlando, où il venait se produire. Les circonstances restent floues.

Une disparition brutale qui laisse son épouse meurtrie. «Il voulait juste que les gens se sentent bien. Lorsqu'on allait au restaurant, il parlait à tous les serveurs, les serveuses. Son message constant était "soyez gentils avec tout le monde"», se remémore-t-elle. Une attitude positive complètement adoptée par l'acteur. «Il avait traversé beaucoup dans sa vie et savait à quel point la vie pouvait être dure», poursuit-elle.

Un hommage déchirant qui s'est conclu par la plus belle déclaration d'amour. «Il était le meilleur homme que j'ai connu dans ma vie», avoue la veuve de 42 ans, qui n'a pas pu retenir ses larmes. «Il était si bon et merveilleux, toutes les personnes qui étaient dans sa vie le savaient. Et même ceux qui le rencontraient par hasard se disaient que c'était un gars spécial.»

Né en 1956 à Philadelphie, le comédien a eu trois filles avec sa première femme, Sherri Kramer Saget, qui l'a fréquenté de 1982 à 1997. En 2016 , il rencontre Kelly Rizzo. Celui qui était aussi la voix off d'«How I Met Your Mother» avait envoyé un message à Kelly, alors blogueuse culinaire, pour faire connaissance. Depuis ils ne se sont plus quittés.

Deux ans plus tard, en 2018, Bob Saget l'a demandée en mariage. «Il avait mis un genou à terre et avait dit "Je veux passer toutes les années qu'il me reste avec toi." Je l'ai fait reformuler bien sûr... Mais sérieusement, j'ai hâte de passer D'INNOMBRABLES années d'amour et de rires avec toi @bobsaget», avait-elle expliqué sur Instagram à l'époque.

