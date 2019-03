Evan Rachel Wood défend les femmes battues

Héroïne de la série de science-fiction «Westworld», Evan Rachel Wood n'est pas pour autant déconnectée de la réalité. Engagée pour les droits des femmes, l'actrice envisage de devenir avocate, afin d'aider des victimes d'abus. «J'ai étudié le droit cette année. J'ai beaucoup travaillé sur les violences conjugales, a-t-elle expliqué dans le podcast «Armchair Expert» de Dax Shepard. J'ai envisagé de passer l'examen du barreau pour acquérir les connaissances, et parce que, en grandissant, mon job était d'être actrice. Bien sûr, je suis allée à l'école, mais ma carrière a décollé quand j'étais très jeune, donc je n'avais jamais étudié comme cela».

Ce projet lui tient particulièrement à cœur. Et pour cause: l'Américaine de 31 ans, qui avait accusé Harvey Weinstein d'abus sexuels, a aussi été maltraitée par un ex-copain. Evan Rachel a récemment publié une photo d'elle sur Twitter où elle exhibe son bras qu'elle s'automutilait. «Deux ans après le début d'une relation abusive, a-t-elle écrit en légende. Quand il me menaçait ou m'attaquait, je mutilais mon poignet en espérant le désarmer. Ça a seulement arrêté l'abus temporairement. À ce moment-là, je voulais tellement que ça s'arrête, mais j'étais trop terrifiée pour m'en aller».

2 years into my abusive relationshipI resorted to self harm. When my abuser would threaten or attack me, I cut my wrist as a way to disarm him. It only made the abuse stop temporarily. At that point I was desperate to stop the abuse and I was too terrified to leave. #IAmNotOk pic.twitter.com/VtZ1cA7JdB— #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 11 mars 2019

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)