L’Américaine revient au cinéma avec «The Secret: Dare to Dream», adaptation du best-seller sur l’art de positiver en toutes circonstances, sur les écrans depuis mercredi 12 août 2020. Katie Holmes, 41 ans, a fait sienne cette doctrine.

Pourquoi ce film?

J’avais adoré le livre «The Secret» qui apprend à changer son approche du quotidien en positivant pour se sentir mieux. Notre film raconte une histoire romantique sur une mère de famille veuve que j’incarne et qui fait tout pour apprécier son quotidien au lieu de baisser les bras. C’est une leçon d'optimisme pour tous.

Quel est votre secret pour rester positive en 2020 ?

Je me contente d’apprécier les petits bonheurs de la vie. Et je regarde principalement des films qui me donnent du baume au cœur pour effacer toute négativité. J’ai revu presque toute l’oeuvre de Ingmar Bergman par exemple.

Vous avez eu une séparation très médiatique il y a plusieurs années avec Tom Cruise, le père de votre fille de 14 ans. Comment surmontez-vous les épreuves?

Je fais confiance à mon instinct et je sais reconnaître mes propres erreurs mais aussi m’excuser sans garder de rancœur. J’ai appris à regarder le bon côté des choses et apprécier la chance que j’ai plutôt que de ressasser le passé. Il est aussi capital d’être entouré de personnes positives et c’est mon cas.

Vous avez fêté les 14 ans de votre fille, Suri, durant le confinement à New York. N’était-ce pas difficile?

Au contraire, c’est l’un des effets positifs du confinement. Nous n’avions jamais passé autant de temps toutes les deux. Quelque chose d’aussi simple que d’être à la maison tous les jours et de cuisiner ensemble devenait un moment privilégié. Ce qui n’était pas si simple lorsque j’enchaînais les tournages. Cette quarantaine nous a donné une vraie leçon de bonheur.

Comment cela?

Nous habitons à New York et on a vu tellement de gens tomber malades, perdre leurs jobs, parfois se retrouver à la rue. Cela vous remet les idées en place et tu réalises que tu as une position privilégiée. Il y a aussi un sens énorme d’humanité avec tous les volontaires qui sont venus à New York pour travailler dans les hôpitaux et les services d’urgences en bravant le virus. Tous ces gens ont mis leur vie en jeu pour soutenir les autres. J’ai vu des infirmières et docteurs vivre loin de leurs familles durant des semaines pour honorer leurs jobs, soigner les malades, et ne pas rentrer chez eux le soir pour ne pas contaminer leurs proches. Ils sont mes héros.

