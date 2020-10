«Ronaldo est une bombe! Tout m'attire chez lui»

Georgina Rodriguez est à la tête d'une petite tribu un peu particulière: sur les quatre enfants qu'elle élève, elle a seulement porté la petite dernière, Alana, née le 12 novembre 2017, soit cinq mois après l'arrivée de Matéo et Eva, nés d'une mère porteuse, tout comme le fils aîné du footballeur portugais, Cristiano Jr, aujourd'hui âgé de 10 ans.

Une situation que la jeune femme de 26 ans a réussi à apprivoiser. «J’ai organisé l’arrivée des jumeaux et j’ai aussi immédiatement pris soin de Cristiano Jr. C’est un enfant très affectueux, reconnaissant et bien élevé, avec qui je m’entends très bien. Il est tellement facile et agréable à vivre! Je les aime tous de la même manière», a-t-elle confié à Paris Match.

Une preuve d'ouverture d'esprit pour celle qui prend son rôle très à cœur: «Nous n’avons pas de baby-sitter. Nous mettons un point d’honneur à nous occuper nous-mêmes de nos enfants, avec l’aide de ma grande sœur quand je ne suis pas disponible. Mais c’est moi qui les emmène à l’école, qui vais les chercher, qui fais les devoirs avec eux».

«C’est une bombe! Tout m’attire chez lui»

Une vie qu'elle adore partager avec le quintuple Ballon d'or: «Cristiano est une des meilleures personnes que je connaisse. Il me protège, nous avons une belle complicité. Et je ne peux pas nier l’évidence: c’est une bombe! Tout m’attire chez lui». Et cela a été quasiment immédiat: « Ce fut un coup de foudre», raconte-t-elle, quand elle évoque ses premiers contacts avec la star. «On s’est croisés tout d’abord dans la rue, à Madrid, lorsque je rentrais chez moi, sans oser se parler. Quelque temps plus tard, il est venu faire du shopping dans la boutique de luxe où je travaillais comme vendeuse. Puis le destin nous a réunis à nouveau lors d’une soirée».

Un soir où tout s'est noué: «C’est là que nous avons discuté pour la première fois. C’était un moment très spécial, malgré le monde autour, nous avions l’impression d’être seuls». Le mariage? Ils y pensent tous les deux mais attendent que la maman de Ronaldo soit complètement remise de son AVC de mars dernier.

