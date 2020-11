Le bébé de Laura et Nikola aura son émission

La venue au monde du bébé de Laura Lempika et Nikola Lozina approche. Et d’après les informations du compte Instagram lesmarseillaisvslerdm5_, l’événement sera filmé pour une nouvelle émission. Actuellement à Monaco, les futurs parents ont été rejoints par Paga, Carla Moreau, Kevin Guedj et Milla Jasmine. Tout ce petit monde devrait faire son apparition dans le programme qui montrera l’accouchement de Laura, ainsi que les jours qui suivront la naissance de son fils.

Si cela se confirme, il s’agira de la troisième émission du genre. Manon et Julien Tanti en ont fait une pour chacun de leurs enfants: «Manon + Julien = Bébé Fraté» pour Tiago et «Manon + Julien = Bébé Angelina» pour leur fille. Carla Moreau et Kevin Guedj avaient quant à eux eu droit à «Carla + Kevin = Bébé Ruby». Ne reste plus qu’à connaître le prénom du fils de Laura et Nikola pour savoir quel sera le titre de leur programme.

(L'essentiel/jfa)