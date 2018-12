Ses tweets offensants refont surface

Chrissy Teigen est sous les feu des critiques après qu'une série de tweets offensants a récemment été exhumé des limbes du Web. Datant de 2010, ces messages, postés sur Twitter, sont souvent dirigés envers d'autres stars, rapporte Metro.

«Pourquoi est-ce que tout le monde est surpris que Mariah Carey ait des jumeaux? J'ai toujours été à peu près sûre qu'il y avait en permanence entre 2 et 15 bébés en elle», avait-elle écrit en décembre 2010. En 2011, elle s'en était prise à Lindsay Lohan, écrivant: «Lindsay se rajoute quelques coupures de plus sur le bras quand elle voit Emma Stone.»

Et ce n'est pas tout! De nombreux messages contiennent des insultes transphobes, comme ce tweet qui décrit la Thaïlande comme un endroit «sale, drogué, rempli de sexe et de travelos ping pong». A l'époque, la femme de John Legend avait entre 25 et 26 ans. Beaucoup de twittos se sont réunis derrière le hasthag #ChrissyTeigenIsOverParty (Le parti Chrissy Teigen est terminée). Chrissy n'a pas encore commenté l'affaire.

(L'essentiel)