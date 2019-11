Elle évoque un infanticide dans son autobiographie

La starlette belge a annoncé la couleur sur Instagram deux jours avant la sortie du bouquin: «Dans ce livre, je n'apprends pas à mettre une perruque en place, ni à poser des faux cils. Rien de tout ça. Je raconte ma vie, en détails. Je donne peut être même un peu trop de détails.» Aurélie Dotremont a continué en précisant qu'à neuf ans elle avait appris qu'un «drame flottait au-dessus de sa famille» en évoquant un infanticide.

D'après le site Nxtplz.fr, qui a pu consulter l'ouvrage en question, il s'agit de la grande sœur d'Aurélie qui a été assassinée. Il est écrit dans le livre: «Un jour, alors que je range l'armoire de ma belle-mère, je tombe sur un article de journal, dissimulé sous une pile de vêtements. J'ai neuf ans. (...) Sans savoir pourquoi, je suis curieuse et déplie ce papier. En titre, il est écrit: «Un bébé démembré, électrocuté ». (…) Je finis par trouver le nom de la femme qui aurait tué son enfant: c'est… ma mère! Ma mère et son conjoint de l'époque, Renan. Ce bébé, c'était ma sœur. C'était en janvier 1988. Je ne connaissais même pas l'existence de cette soeur!»

La starlette de 28 ans a ensuite détaillé les retrouvailles avec sa sa maman: «Le week-end suivant, je suis impatiente de la retrouver pour lui demander des explications. Ma gentille maman, tuer son bébé? Je n'y crois pas. Elle fond en larmes.» On apprend dans la suite de cette autobiographie que c'est ce fameux Renan qui a tué le bébé et non la maman d'Aurélie. Il a été jugé et condamné en 2017 seulement après que la justice a réouvert le dossier.

