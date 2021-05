Armie Hammer en couple avec une hygiéniste dentaire

Armie Hammer a retrouvé le sourire et la personne idéale pour en prendre soin. D’après les informations de People, l’acteur de 34 ans est en couple avec une hygiéniste dentaire depuis plusieurs mois. Dans le viseur de la police de Los Angeles après qu’une jeune femme de 24 ans l’a accusé de viol en mars 2021, l’Américain s’est installé dans les îles Caïmans, où résident son ex-épouse et leurs deux enfants. Et c’est là-bas qu’il a rencontré sa nouvelle compagne.

«Ils semblent heureux et à l’aise l’un avec l’autre. Ils ont l’air d’avoir beaucoup d’amis et elle le présente à tous ses proches», a confié la source du magazine américain. Le couple est même parti pour une petite escapade en amoureux à l’est de l’île sur laquelle il est installé.

Cette nouvelle relation est certainement un rayon de soleil dans le quotidien plutôt sombre d’Armie Hammer. En janvier 2021, plusieurs femmes avaient dévoilé des messages envoyés par l’acteur dans lesquels il affirmait vouloir manger ses conquêtes. Deux mois plus tard, une certaine Effie, avec laquelle il a entretenu une liaison, avait affirmé avoir été violée durant quatre heures par le héros de Call Me By Your Name en 2017. Elle a porté plainte contre lui.

(L'essentiel/jfa)