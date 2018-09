Kaaris se filme distribuant de l'argent dans la rue

Kaaris a décidé de distribuer des liasses de billets aux pauvres vendredi dans les rues de Paris en attendant d'être fixé sur son sort judiciaire, le 9 octobre prochain. En effet, le parquet de Créteil avait requis début septembre un an de prison avec sursis pour les rappeurs Booba et Kaaris, qui s'étaient battus à l'aéroport d'Orly au début du mois d'août, retardant plusieurs vols.

Sur une vidéo diffusée sur son compte Instagram sous l'intitulé «Le vendredi, tout est permis», Kaaris se fait filmer distribuant des liasses de billets de 10 et 20 euros à des SDF dans le nord de la capitale française.

«Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça», explique-t-il dans ce court clip alors qu'il se trouve encore dans sa voiture en train de manipuler de billets de 10 et 20 euros. «Je vais me filmer et ça donnera peut-être des idées à ceux qui ont les moyens».

(L'essentiel/cga)