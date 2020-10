«À tous ces couples qui ont souffert en silence»

Le 1er octobre, Chrissy Teigen a annoncé, sur les réseaux sociaux, que son mari John Legend et elle avaient perdu le bébé qu’elle portait. Une annonce que l’Américaine de 34 ans avait accompagnée de photos très intimes, qui ont surpris plus d’un internaute. Le mannequin a trouvé un soutien en la personne de l’actrice britannique Kate Beckinsale, 47 ans. Qui ne s’est pas seulement montrée compatissante, mais pleine d’empathie. Et pour cause: elle-même a subi le même traumatisme.

«Il y a quelques années, j’ai perdu mon bébé à 20 semaines», a révélé l’actrice dans un long message sur son compte Instagram. «J’ai réussi à garder ma grossesse secrète et je me suis complètement effondrée à l’intérieur et personne n’a jamais su». Elle a ajouté: «J’envoie tellement d’amour à la famille Legend, mais aussi aux femmes et couples qui ont gardé ceci secret et qui ont souffert en silence (…). Merci à Chrissy de nous rappeler à tous que ceci est dévastateur et que sans soutien, ça peut vraiment changer votre vie. Laissons-les décider de ce qui est le mieux pour eux». Kate Beckinsale a eu une fille, Lily Mo, née en 1999. Le papa est Michael Sheen, avec qui l’actrice a partagé sa vie de 1995 à 2003.

