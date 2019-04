La carte de vœu géante de Kylie pour Travis Scott

Cela va être compliqué de faire mieux que Kylie Jenner en termes de carte de vœux. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à Travis Scott, qui aura 27 ans le 30 avril 2019, la starlette de 21 ans a carrément acheté un panneau publicitaire situé à Hollywood.

Elle a ensuite fait imprimer une photo de leur fille, Stormi, et une photo d'elle et du bébé et en a fait une affiche sur laquelle il est écrit: «Joyeux anniversaire papa. On t'aime, Maman et Stormi».

Oh great. Kylie Jenner posting a billboard for Travis Scott's birthday is going to make the CVS card I got for my boyfriend look really cheap now. pic.twitter.com/aHSm2Tm97b— Cooper Lawrence Mother of Dogs (@CooperLawrence) 27 avril 2019

Quelques jours avant, Kylie a organisé une fête sur le thème d'«Avengers» et avait commandé un gâteau sur lequel son chéri, leur bébé et elle apparaissaient sous forme de figurines vêtues de costumes du film. «Joyeux anniversaire, mon mari», était-il écrit sur la pâtisserie, lançant la rumeur d'un mariage secret des amoureux.

(L'essentiel/jfa)